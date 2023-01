Linette, Sabalenka, Paul im Halbfinale der Australian Open

Die als Nummer fünf gesetzte Aryna Sabalenka und völlig überraschend Magda Linette stehen im Halbfinale der Australian Open. Linette springt weiter für ihre unerwartet im Achtelfinale ausgeschiedene polnische Landsfrau und Topfavoritin Iga Swiatek in die Bresche. Sie besiegte am Mittwoch in Melbourne die Tschechin Karolina Pliskova 6:3,7:5. Danach ließ die Weißrussin Sabalenka der Kroatin Donna Vekic beim 6:3,6:2 keine Chance. Das Frauen-Semifinale ist damit nun komplett.

Für die 30-jährige Linette kommt der Erfolg wie aus dem Nichts. Bei ihrem schon 30. Grand-Slam-Turnier steht sie nun erstmals in der Vorschlussrunde, davor war sie nie über die dritte Runde eines Majors hinausgekommen. “Vielleicht kann ich es wirklich noch gar nicht glauben”, sagte sie bei der Pressekonferenz. Andererseits war der Sieg über Pliskova schon der vierte über eine Gesetzte in Folge: Sie hatte vor Pliskova auch Anett Kontaveit (Nr. 16), Jekaterina Alexandrowa (19) und Caroline Garcia (4) ausgeschaltet. Linette ist erst die dritte Polin in der Profitennis-Ära nach Agnieszka Radwanska und Swiatek im Halbfinale der Australian Open.

“Ich bin einfach nur glücklich”, sagte Linette. “Das werde ich niemals vergessen. Das bleibt ein Leben lang.” Im Kampf um das Finalticket trifft Linette am Donnerstag auf Sabalenka. Letztere hielt sich beim 6:3,6:2 über Vekic nicht lange auf. Die 24-Jährige, die nicht nur aufgrund ihrer Setzung als Nummer 5 nun die Topfavoritin auf den Titel ist, steht zum insgesamt vierten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale. Ihre Bilanz 2023 ist makellos: Neun Spiele, neun Siege und kein Satzverlust.

“Ich bin super glücklich mit dem Sieg, die Atmosphäre war unglaublich”, sagte Sabalenka, die zum Aufwärmen schon in Adelaide triumphiert hatte. Zudem war Vekic so etwas wie eine Angst-Gegnerin: sie verkürzte gegen die Kroatin nun auf 2:5 im Head-to-Head.

Für das zweite Halbfinale hatten sich schon am Dienstag Victoria Asarenka (BLR-30) und Wimbledonsiegerin Elena Rybakina (KAZ-22) qualifiziert. Siegen Sabalenka und Asarenka, dann kommt es am Samstag sogar zu einem Endspiel zweier Protagonistinnen aus Belarus. Sabalenka hat gegen Linette beide bisherigen Begegnungen gewonnen, Asarenka hat hingegen das bisher einzige Duell mit Rybakina im Vorjahr in Indian Wells 3:6,4:6 verloren.

Bei den Männern hat sich Tommy Paul im ersten rein US-amerikanischen Viertelfinale bei einem Major seit 2007 gegen den erst 20-jährigen Ben Shelton nach 3:06 Stunden mit 7:6(6),6:3,5:7,6:4 durchgesetzt. Für den 25-jährigen Paul bedeutet dies das erste Grand-Slam-Semifinale seiner Karriere und den erstmaligen Sprung in die Top 20.

Paul ist damit der erstes US-Profi im Melbourne-Halbfinale seit seinem Kindheitsidol Andy Roddick im Jahr 2009. Auch für Shelton wird Australien 2023 unvergesslich bleiben: Nach drei Challenger-Siegen en suite gerade noch für sein erstes Major qualifiziert, musste er sich erst einen Pass ausstellen lassen für seine erste Auslandsreise überhaupt und bilanziert nun gleich mit dem Viertelfinale.

“Jeder träumt davon, wenn er mit dem Tennis beginnt, das zweite Wochenende bei einem Major zu erreichen”, sagte Paul, der aber auch an Shelton und seine anderen US-Kollegen dachte. “Ich freue mich für alle Burschen. (Frances) Tiafoe war bei den US Open im Halbfinale, jetzt ich hier.” Zudem war Paul happy, dass er seiner eben erst eingeflogenen Mutter und seiner Freundin Paige, Influencerin und Geburtstagskind, einen Sieg schenken konnte.

Im Halbfinale am Freitag könnte dieser Erfolgslauf aber enden: Denn im letzten Viertelfinale der Männer trafen in der Night Session Topstar Novak Djokovic und Thiem-Bezwinger Andrej Rublew aufeinander, wobei der “Djoker” aus Serbien um sein zehntes Melbourne-Halbfinale kämpfte. Egal, wer dieses Match gewinnt: er ist gegen Paul klarer Favorit.