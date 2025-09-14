Aktuelle Seite: Home > Sport > Liverpool dank Last-Minute-Sieg in Liga weiter makellos
Salah und Co. gewannen erstmals nicht

Liverpool dank Last-Minute-Sieg in Liga weiter makellos

Sonntag, 14. September 2025 | 17:11 Uhr
Salah und Co. gewannen erstmals nicht
APA/APA/AFP/DARREN STAPLES
Von: apa

Liverpool ist auch nach dem vierten Saisonspiel in der englischen Fußball-Premier-League makellos unterwegs. Der Titelverteidiger feierte dank eines Last-Minute-Elfmetertreffers von Mohamed Salah (95.) am Sonntag bei Burnley einen 1:0-Zittersieg und liegt damit auch nach der 4. Runde auf Platz eins der Tabelle. Drei Zähler beträgt das Plus des Leaders auf das Verfolgertrio Arsenal, Tottenham (Kevin Danso) und Bournemouth (je 9).

Burnley hatte ab der 84. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Lesley Ugochukwu (84.), der Florian Wirtz foulte, in Unterzahl agiert. Die “Reds” wirkten in der Offensive über weite Strecken eher ideenlos, kamen in der Nachspielzeit aber glücklich noch zum Sieg. Der 22-jährige Hannibal drehte sich in eine Flanke von Jeremie Frimpong und blockte den Ball mit der Hand. Salah ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen und verwertete souverän.

