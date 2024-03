Liverpool gewinnt 5:1 bei Sparta Prag im EL-Achtelfinale

Liverpool hat im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Sparta Prag einen Kantersieg gefeiert. Beim tschechischen Fußball-Rekordmeister setzte sich die Mannschaft von Jürgen Klopp am Donnerstag mit 5:1 (2:0) durch, womit dem Premier-League-Spitzenreiter ein großer Schritt Richtung Viertelfinale gelang. Bayer Leverkusen, Tabellenführer der deutschen Bundesliga, wendete die erste Saisonniederlage mit einem 2:2 (0:2) bei Karabach Agdam in Aserbaidschan spät ab.

Liverpool erspielte sich in Prag bereits in der ersten Hälfte einen komfortablen Vorsprung. Nachdem Alexis MacAllister im Strafraum gefoult wurde, verwandelte der argentinische Weltmeister den Elfmeter selbst eiskalt (6.). Darwin Nunez erhöhte in der 25. Minute mit einem Distanzschuss, bei dem Sparta-Goalie Peter Vindahl nicht gut aussah. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schnürte der Uruguayer den Doppelpack (45.+3).

Unmittelbar nach Wiederanpfiff verkürzte Sparta durch ein Eigentor des zur Pause eingewechselten Conor Bradley (46.). Doch den “Reds” stellten nur wenig später den Drei-Tore-Vorsprung durch Luis Diaz (53.) wieder her. Den Schlusspunkt setzte der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai in der Nachspielzeit (94.). Zuvor war ein Tor von Mohamed Salah, der nach mehrwöchiger Verletzungspause als “Joker” in der 84. Minute vermeintlich getroffen hatte, wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben worden.

In Baku rotierte Bayer-Trainer Xabi Alonso, unter anderem saßen Florian Wirtz, Granit Xhaka, Patrik Schick, Jonas Hofmann und Jeremie Frimpong zunächst auf der Bank. Leverkusen-Tormann Matej Kovar, der Kapitän Lukas Hradecky erneut im Europacup ersetzte, musste in der ersten Hälfte gleich zweimal hinter sich greifen. Yassine Benzia (26.) und Juninho (45.+2) brachten den Außenseiter in Führung. Doch Wirtz (70.) und Schick (92.) wendeten die erste Pleite der “Werkself” im 35. Pflichtspiel der Saison noch ab.

Die AS Roma schoss den Premier-League-Vertreter Brighton & Hove Albion unterdessen mit 4:0 aus dem Olympiastadion und darf wie Liverpool schon mit dem Viertelfinale planen. Die Tore für den italienischen Spitzenclub erzielten Paulo Dybala (13.), Romelu Lukaku (43.), Gianluca Mancini (64.) und Bryan Cristante (68.). Im Topspiel der Conference League trennten sich Ajax Amsterdam und Aston Villa torlos.