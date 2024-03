Liverpool legt im PL-Titelkampf mit Sieg gegen Brighton vor

Liverpool hat im packenden Dreikampf um die englische Fußball-Meisterschaft am Ostersonntag mit einem Sieg gegen Brighton & Hove Albion vorgelegt. Die “Reds” von Trainer Jürgen Klopp setzten sich trotz eines frühen Rückstands hochverdient mit 2:1 (1:1) durch. Damit übernahm Liverpool mit 67 Punkten vorübergehend die Tabellenspitze der Premier League. Arsenal (64) und Meister Manchester City (63) duellieren sich am Sonntagabend (17.30 Uhr) noch im Spitzenspiel.

An der Anfield Road gelang Brighton durch Danny Welbeck in der zweiten Minute ein Blitzstart. Liverpool erarbeitete sich in der Folge eine Vielzahl an Chancen, der Ausgleich von Luis Diaz (27.) aus kurzer Distanz war die logische Folge. Während Brighton phasenweise ebenfalls zu gefährlichen Chancen kam, dominierte Liverpool das Geschehen. In der 65. Minute war es Superstar Mohamed Salah, der das Spiel zugunsten der Gastgeber drehte. Kurz darauf wurde ein weiteres Tor von Diaz wegen einer Abseitsstellung zurecht aberkannt (71.).