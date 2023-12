Liverpool nach Arsenals Niederlage in Birmingham voran

Mohamed Salah mit seinem 200. Tor für die Reds und Harvey Elliott mit einem Treffer in der Nachspielzeit haben Liverpool am Samstag einen 2:1-Auswärtssieg bei Crystal Palace beschert. Das Team von Jürgen Klopp übernahm in der Premier League damit die Tabellenführung, da Arsenal im Abendspiel bei Aston Villa mit 0:1 unterlag. Das Team aus Birmingham hatte unter der Woche bereits Manchester City zu Hause geschlagen und liegt als Dritter nur zwei Punkte hinter Liverpool.

Eine herbe Niederlage setzte es für Manchester United. Die sechstplatzierten Red Devils gingen zu Hause gegen Bournemouth mit einem 0:3 vom Rasen. Sasa Kalajdzic kam beim 1:1 seiner Wolverhampton Wanderers (12.) gegen Nottingham Forest erst in der Nachspielzeit ins Spiel.

Crystal Palace legte durch einen von Jean-Philippe Mateta verwerteten Elfmeter (57.) vor, eine Viertelstunde vor Schluss sah Jordan Ayew bei den Hausherren aber Gelb-Rot. Salah (76.) traf eine Minute später zum Ausgleich. Für den Ägypter war es sein 150. Tor in der Premier League. Der eingewechselte Elliott drehte die Partie in der 91. Minute. In der zehnminütigen Nachspielzeit bewahrte Torhüter Alisson die Gäste mit einer Parade noch vor dem Ausgleich.

Dem vom ehemaligen Arsenal-Trainer Unai Emery betreuten Aston Villa gelang vor heimischer Kulisse das nächste Husarenstück. Kapitän John McGinn schoss in der 7. Minute den schlussendlich entscheidenden Treffer zum 15. Heimsieg von Villa in der Liga in Folge. Arsenals vermeintlicher Ausgleich durch Kai Havertz in der Schlussphase zählte aufgrund eines Handspiels des Deutschen nicht.

Bournemouth siegte im Old Trafford verdient. Von United war vor allem in den ersten 45 Minuten kaum etwas zu sehen. Dominic Solanke (5.) traf schon nach wenigen Minuten für den formstarken Außenseiter, Philip Billing (68.) und Marcos Senesi (73.) besorgten jeweils per Kopf die Entscheidung für den 13. der Tabelle. Manchesters Kapitän Bruno Fernandes sah wegen Schiedsrichter-Kritik noch Gelb und fehlt damit im Schlager bei Liverpool in der kommenden Woche.