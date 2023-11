Liverpool ringt ManCity 1:1 ab – Arsenal neuer Spitzenreiter

Liverpool hat Manchester City im Schlager der englischen Fußball-Premier-League am Samstag auswärts ein 1:1 abgerungen. Die Führung des nach 23 Erfolgen in Serie im eigenen Stadion erstmals nicht siegreichen Meisters besorgte Erling Haaland (27.) mit seinem 14. Saisontor. Der Norweger stellte mit dem 50. Treffer im 48. Ligaspiel einen neuen Rekord auf. Trent Alexander-Arnold (80.) gelang Liverpools Ausgleich. Von der Punkteteilung profitierte der neue Spitzenreiter Arsenal.

Die “Gunners” erarbeiteten sich bei Brentford einen 1:0-Arbeitssieg. Zum Matchwinner avancierte der deutsche Teamspieler Kai Havertz mit seinem Treffer in der 89. Minute. Er köpfelte nach Saka-Flanke aus kurzer Distanz am langen Eck ein. Dadurch gingen die Londoner im dritten Pflichtspiel in Folge als Sieger vom Platz. Der Vorsprung auf ManCity beträgt nach 13 Partien einen Punkt, Liverpool liegt einen weiteren Zähler dahinter.

Die verdiente Führung von City gegen defensiv eingestellte Gäste erzielte Haaland mit links aus 14 Metern in die lange Ecke. Der 23-jährige Stürmer wurde am Sechzehner perfekt von Nathan Ake bedient, der einen völlig missglückten Abschlag von Liverpool-Goalie Alisson abgefangen hatte. Haaland sorgte mit der am frühesten erreichten 50-Tore-Marke für einen weiteren Rekord. Den bisherigen hatte Andy Cole gehalten, der dafür 65 und damit 17 Spiele mehr benötigte.

In der zweiten Hälfte legte es Liverpool offensiver an. Nach einem durch den VAR wegen Foulspiels an Alisson aberkannten zweiten City-Treffers belohnten sich die Gäste noch mit dem Ausgleich. Abwehrmann Alexander-Arnold traf mit einem platzieren und satten Schuss nach Zuspiel von Mo Salah. “Es ist richtig hart, hier zu bestehen, deshalb ist es ein guter Punkt, das passt absolut für mich”, sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.

Dessen Gegenüber Pep Guardiola ging unmittelbar nach dem Schlusspfiff auf Konfrontationskurs mit dem ebenfalls aufgebrachten Darwin Núñez. Doch Klopp hielt seinen Spieler zurück und verhinderte womöglich Schlimmeres. “Er ist einfach stärker als ich”, scherzte Guardiola später bei der Pressekonferenz, als sich die Emotionen wieder gelegt hatten. “Nichts ist passiert”, bekräftigte der Spanier. Auch Klopp wollte die Szene nicht überbewerten. “Es sind Emotionen. Pep will gewinnen, wir wollen gewinnen – beide haben nicht gewonnen. Niemand war wirklich glücklich, dann können solche Dinge passieren.”

Dass der emotionale Ausbruch auch Ausdruck der Rivalität beider Topclubs sein könnte, verneinte Klopp. “Die Situation auf dem Rasen hatte nichts zu tun mit der historischen Rivalität. Ich glaube nicht, dass Darwin Núñez irgendetwas darüber weiß.”