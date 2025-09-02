Lokalmatadorin Pegula erste US-Open-Halbfinalistin

Von: apa

Lokalmatadorin Jessica Pegula ist als Erste ins Halbfinale der Tennis-US-Open eingezogen. Die als Nummer vier gesetzte US-amerikanische Vorjahresfinalistin besiegte am Dienstag zum Viertelfinalauftakt die ungesetzte Tschechin Barbora Krejcikova 6:3,6:3. Um den Finaleinzug geht es für die 31-jährige Pegula am Donnerstag gegen die Tschechin Marketa Vondrousova oder in einer Neuauflage des Vorjahresfinales gegen die topgesetzte belarussische Titelverteidigerin Aryna Sabalenka.