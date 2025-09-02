Aktuelle Seite: Home > Sport > Lokalmatadorin Pegula erste US-Open-Halbfinalistin
Jessica Pegula steht im US-Open-Halbfinale

Lokalmatadorin Pegula erste US-Open-Halbfinalistin

Dienstag, 02. September 2025 | 19:23 Uhr
Jessica Pegula steht im US-Open-Halbfinale
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AL BELLO
Schriftgröße

Von: apa

Lokalmatadorin Jessica Pegula ist als Erste ins Halbfinale der Tennis-US-Open eingezogen. Die als Nummer vier gesetzte US-amerikanische Vorjahresfinalistin besiegte am Dienstag zum Viertelfinalauftakt die ungesetzte Tschechin Barbora Krejcikova 6:3,6:3. Um den Finaleinzug geht es für die 31-jährige Pegula am Donnerstag gegen die Tschechin Marketa Vondrousova oder in einer Neuauflage des Vorjahresfinales gegen die topgesetzte belarussische Titelverteidigerin Aryna Sabalenka.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
85
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
83
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
73
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
58
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
56
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 