Los Angeles Rams gewinnen im eigenen Stadion Super Bowl

Die Los Angeles Rams haben zum zweiten Mal in ihrer Clubgeschichte und zum ersten Mal nach ihrer Rückkehr nach L.A. die Super Bowl gewonnen. Die favorisierten Kalifornier setzten sich am Sonntag in Super Bowl LVI im eigenen Stadion mit 23:20 (13:10) gegen die Cincinnati Bengals durch. Die letzte Wende in einer ausgeglichenen Partie brachte ein Touchdown-Pass von Quarterback Matthew Stafford auf Cooper Kupp 1:25 Minuten vor Schluss.

Stafford gelang dasselbe Kunststück wie im Vorjahr dem mittlerweile zurückgetretenen Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers: Der 34-Jährige holte im ersten Jahr bei einem neuen Team in dessen Heimstadion die Super Bowl. Ihren bisher einzigen Super-Bowl-Titel hatten die Rams im Jahr 2000 errungen. Damals war das Team noch in St. Louis beheimatet.