Männer-Abfahrtstraining für 5.00 Uhr MEZ angesetzt

Das Abfahrtstraining der alpinen Ski-Männer bei den Olympischen Spielen in Yanqing ist nun für 05.00 Uhr MEZ, und damit eine Stunde später als ursprünglich geplant, neu angesetzt worden. Es war zunächst wegen starken Windes zu einer Verschiebung gekommen. Jury und Organisator entschieden sich, den Testlauf in Szene gehen zu lassen. Es ist das zweite Training nach jenem am Donnerstag, für Samstag in ein weiteres angesetzt, die Abfahrt steigt am Sonntag.

Von: apa