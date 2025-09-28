Aktuelle Seite: Home > Sport > Magenprobleme plagen Radprofis im WM-Straßenrennen
Pogacar (li.) am Start des Straßenrennens

Magenprobleme plagen Radprofis im WM-Straßenrennen

Sonntag, 28. September 2025 | 13:47 Uhr
Pogacar (li.) am Start des Straßenrennens
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Von: APA/dpa

Den Radtross bei den Weltmeisterschaften in Ruanda plagen offenbar Magenprobleme. So stieg der frühere zweimalige Weltmeister Julian Alaphilippe aus Frankreich beim Straßenrennen früh vom Rad, auch drei der vier deutschen Profis gaben auf. Die beiden Topstars Tadej Pogacar und Remco Evenepoel mussten recht früh im Rennen einen Toiletten-Stop einlegen.

“Ich denke, wir sind nicht die Einzigen, die hier Probleme haben”, sagte der Deutsche Jonas Rutsch dem Portal “Radsport-News.com”. “Man kann nur schauen, dass man nicht mehr auf die Toilette muss. Aber im Endeffekt habe ich gerade schon gehört, dass sie bei den beiden Dixi-Klos, die sie hier oben aufgestellt haben, dass sie da auch eine Drehtür einbauen könnten.”

267,5 Kilometer, 5.475 Höhenmeter und anspruchsvolle klimatische Bedingungen bei etwa 28 Grad in der etwa 1.500 Meter hoch gelegenen Hauptstadt Kigali forderten ihren Tribut. Angesichts der Bedingungen wurde schon vor dem Rennen erwartet, dass nur ein kleiner Teil der Profis das Rennen beenden wird.

