Mainz setzt starke Auswärtsserie mit 3:0 bei Kiel fort

Von: apa

Der FSV Mainz 05 bleibt in Auswärtsspielen der deutschen Fußball-Bundesliga eine Macht. Das Team von Trainer Bo Henriksen bezwang Aufsteiger Holstein Kiel am Sonntag mit 3:0 und hat in der Fremde nun saisonübergreifend in neun Partien keine Niederlage mehr kassiert. Für die Tore sorgten Nadiem Amiri (11.), Jonathan Burkardt (37./Elfmeter) und Lee Jae-sung (53.). Philipp Mwene spielte bis zur 90. Minute und wurde dann durch seinen Landsmann Nikolas Veratschnig ersetzt.

Karim Onisiwo fehlte krankheitsbedingt. Bei den gastgebenden Verlierern wurde Benedikt Pichler zur Pause eingetauscht. Sein Team ist nach elf Runden drei Zähler vor Schlusslicht Bochum Vorletzter. Mainz verbesserte sich auf Rang sieben.