Man City nach 2:0 gegen Nottingham weiter makellos

Manchester City hat in der englischen Premier League auch das sechste Saisonspiel gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Samstag nach einer Halbzeit in Unterzahl mit 2:0 (2:0)gegen Nottingham Forest durch. Phil Foden (7.) und Erling Haaland (14.) trafen im heimischen Etihad-Stadion für die klar überlegenen Gastgeber, nach Rot für Rodri nach einer Tätlichkeit kurz nach dem Seitenwechsel spielte City das Resultat über die Zeit.

Luton Town schrieb den ersten Punktgewinn in der Premier League an. Der am Tabellenende liegende Aufsteiger holte ein 1:1 gegen Wolverhampton, wobei die “Wolves” über eine Halbzeit lang nur zu zehnt spielten. Pedro Neto (50.) brachte die Gäste dennoch voran, Carlton Morris (65.) traf für Luton aber noch per Hand-Elfmeter. Sasa Kalajdzic kam bei Wolverhampton zu keinen Spielminuten.