Manchester City bezwingt Arsenal im FA-Cup mit 1:0

Manchester City hat Arsenal in der vierten Runde des englischen FA-Cups aus dem Bewerb geworfen. Die “Citizens” setzten sich am Freitagabend im Schlager des Premier-League-Zweiten gegen den Spitzenreiter aus London mit 1:0 (0:0) durch. Der Niederländer Nathan Ake traf in der 64. Minute entscheidend für die Elf von Star-Trainer Pep Guardiola.

Die von dessen Landsmann Mikel Arteta betreute Mannschaft von Arsenal lief nicht in Bestformation ein, hatte vor allem in der ersten halben Stunde aber mehr vom Spiel. Nachdem der argentinische Weltmeister Julián Álvarez kurz zuvor die Stange getroffen hatte, schlug aber City durch Ake zuerst zu. Arsenal konnte den Ausgleich nicht mehr erzwingen.

In der Meisterschaft liegt Arsenal bei einem Spiel weniger fünf Punkte vor City. Am 15. Februar treffen die beiden Kontrahenten in der Liga in London aufeinander.