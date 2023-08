Manchester City jubelt spät über 2:1-Erfolg bei Sheffield

Meister Manchester City bleibt in der englischen Fußball-Premier-League makellos. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann am Sonntag bei Aufsteiger Sheffield United dank eines späten Treffers von Rodri (88.) mit 2:1. Zuvor brachte Erling Haaland, der in Hälfte eins einen Elfmeter vergeben hatte, die Citizens standesgemäß in Führung (63.). Das weiter punktlose Sheffield kam durch Jayden Bogle lediglich zum zwischenzeitlichen Ausgleich (85.).

City hält damit nach drei Spieltagen als einziges Team beim Maximum von neun Punkten. Weltmeister Julian Alvarez vergab für klar tonangebende Citizens die erste hochkarätige Gelegenheit (27.). Wenig später scheiterte Torjäger Haaland mit einem Handelfmeter am Innenpfosten (37.), womit es torlos in die Kabinen ging. Nach etwas mehr als einer Stunde überwand der Norweger per Kopf den überragenden Sheffield-Torhüter Wes Foderingham. Mit der ersten Torchance glich Sheffield aus, ehe Rodri drei Minuten später mit einem Dropkick doch noch den verdienten Siegtreffer erzielte.