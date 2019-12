ManCity gewann englischen Liga-Schlager gegen Leicester 3:1

Manchester City hat im Kampf um Rang zwei in der englischen Fußball-Premier-League Anschluss an Leicester City gefunden. Der Titelverteidiger gewann den Schlager der beiden Verfolger am Samstag nach 0:1-Rückstand zu Hause noch verdient mit 3:1 und verringerte den Abstand auf den Zweiten auf einen Zähler. Auf Liverpool fehlen elf Punkte. Zudem haben die “Reds” ein Spiel weniger ausgetragen.

Der Champions-League-Sieger war zeitgleich im Finale der Club-WM im Einsatz und kämpfte dort gegen Flamengo Rio de Janeiro um den Titel. Leicester hatte durch einen Treffer von Jamie Vardy (22.) zwar den besseren Start, insgesamt waren die Hausherren aber eine Klasse besser. Riyad Mahrez (30.), Ilkay Gündogan (43./Elfmeter) und Gabriel Jesus (69.) münzten die Überlegenheit in die nötigen Tore um.

Die Mannschaft von Trainer Josep Guardiola durfte sich über den vierten Pflichtspielsieg in Folge freuen. Leicester kassierte demgegenüber ohne Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs die erste Niederlage nach neun ungeschlagenen Spielen. Daran konnte auch der 17. Treffer von Vardy im 18. Spiel nichts ändern. Der 32-Jährige ist mit dieser Quote die klare Nummer eins in der Liga.

Keinen Sieger und kein Tor gab es im Duell von Everton mit Arsenal. Beide Teams waren noch ohne ihre neuen Trainer angetreten. Bei Everton war rund eine Stunde vor Anpfiff die Verpflichtung von Carlo Ancelotti bekanntgeworden, Arsenal hatte am Tag zuvor Mikel Arteta als neuen Coach präsentiert. Die “Gunners” haben nur eines ihrer jüngsten 13 Pflichtspiele gewonnen.

Im Abstiegskampf fixierte Southampton einen wichtigen Sieg. Das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl setzte sich bei Aston Villa mit 3:1 durch, tauschte mit dem Liga-Konkurrenten Platz und ließ damit die Abstiegsränge hinter sich. Hauptverantwortlich dafür war Danny Ings (21., 51.), den dritten Treffer steuerte Jack Stephens (31.) bei. Während die “Saints” ohne Defensivspieler Kevin Danso nach zuletzt zwei Niederlagen wieder gewannen, kassierte Aston Villa bereits die vierte Niederlage am Stück.