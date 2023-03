ManCity gewinnt dank Haaland-Elfer – Liverpool verliert

Ein Elfmeter von Erling Haaland hat Meister Manchester City im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League drei Punkte beschert. Der Titelverteidiger mühte sich am Samstag beim Mittelständler Crystal Palace zu einem 1:0-Sieg und verkürzte den Rückstand auf Arsenal damit vorerst auf zwei Punkte. Der Tabellenführer ist erst am Sonntag bei Fulham im Einsatz. Für Liverpool setzte es im Rennen um die Champions-League-Plätze mit einem 0:1 in Bournemouth einen Rückschlag.

ManCity ist nun acht Pflichtspiele ungeschlagen, die jüngsten vier hat das Team von Trainer Pep Guardiola alle gewonnen. Die “Citizens” dominierten die Partie, es dauerte aber bis zur 77. Minute, ehe Haaland den Ball nach einem Foul an Ilkay Gündogan vom Punkt ins Tor rollte. Für den 22-jährigen Norweger war es im 26. Ligaeinsatz für City der 28. Treffer.

Die Saison von Liverpool ist weiterhin eine Achterbahnfahrt. Eine Woche nach dem überzeugenden 7:0 gegen Manchester United verloren die “Reds” beim bisherigen Schlusslicht Bournemouth. Die vermeintliche Führung durch Cody Gakpo zählte nicht (15.), den einzigen gültigen Treffer erzielte Bournemouths Philip Billing (29.). Die beste Ausgleichschance vergab Mohamed Salah, der einen Elfmeter weit links am Tor vorbeischoss (69.).

Liverpools Rückstand auf den Tabellenvierten Tottenham, der beim 3:1 gegen Nottingham Forest keine Mühe hatte, beträgt bei einem Spiel weniger wieder sechs Punkte. Am Mittwoch steht für das Team von Jürgen Klopp zudem eine weit schwierigere Aufgabe an. Die “Reds” müssen im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in einer Neuauflage des Vorjahresfinales bei Real Madrid ein 2:5 aus dem Hinspiel aufholen.

Matchwinner für Tottenham war Starstürmer Harry Kane mit einem Doppelpack vor der Pause (19., 35./Elfer). Dazu traf Son Heung-min (62.). Die “Spurs” waren zuvor drei Pflichtspiele sieglos. Unter der Woche kam im CL-Achtelfinale gegen AC Milan das Aus.

Chelsea ließ seinem Aufstieg in der Königsklasse gegen Dortmund einen 3:1-Erfolg bei Leicester City folgen. Den Londonern gelangen erstmals seit Oktober zwei Ligasiege nacheinander, sie hängen aber weiter auf dem zehnten Tabellenplatz fest. Die Chelsea-Tore erzielten Ben Chilwell (11.), Kai Havertz (45.+6) und Mateo Kovacic (78.). Der zwischenzeitliche Ausgleich des Ex-Salzburgers Patson Daka (39.) war für Leicester zu wenig. Der Ex-Meister liegt punktegleich mit Bournemouth nur einen Punkt vor der Abstiegszone.

In ebendieser befindet sich Maximilian Wöber mit Leeds United. Die “Whites” erkämpften gegen Brighton nach zweimaligem Rückstand ein 2:2. Wöber spielte in der Innenverteidigung durch. Von den vergangenen 13 Ligaspielen hat Leeds nur eines gewonnen – vor zwei Wochen gegen Schlusslicht Southampton (1:0). Der Rückstand des neuen Tabellenvorletzten auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt dennoch nur einen Zähler.