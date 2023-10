ManCity gewinnt in Leipzig – Dortmund gegen Milan 0:0

RB Leipzig ist in der Fußball-Champions-League die erhoffte Revanche gegen Manchester City nicht gelungen. Rund sieben Monate nach dem 0:7 beim englischen Triplesieger kassierten die Sachsen am Mittwoch eine 1:3-Heimniederlage. Dortmund erreichte daheim gegen AC Milan ein 0:0. Newcastle schlug Paris Saint-Germain 4:1, der FC Barcelona gewann in Porto 1:0. Jeweils 3:2-Siege gab es für Atletico daheim gegen Feyenoord und Schachtar Donezk in Antwerpen.

Lazio Rom setzte sich auswärts gegen Celtic Glasgow mit 2:1 durch, das Duell zwischen Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern endete mit einem 2:2.

In Leipzig diktierte City klar die Partie, die Führung von Phil Foden nach Vorarbeit von Rico Lewis war hochverdient (25.). Schlager war beim Assist und Seiwald beim Abschluss zu spät gekommen. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren einen Start nach Maß. Lois Openda zog auf und davon und stellte mit einem Schuss ins lange Eck via Innenstange auf 1:1 (48.).

Danach hatte wieder City das Heft in der Hand, doch Erling Haaland schoss aus kurzer Distanz drüber (58.) und Foden setzte einen Freistoß ans Aluminium (63.). Die Entscheidung brachten ein durch Seiwald abgefälschter Schuss von Julian Alvarez (84.) und ein durch Jeremy Doku vollendeter Konter (92.). Bei Leipzig spielte Schlager durch, Seiwald wurde in der 85. Minute ausgetauscht, Christoph Baumgartner kam in der 75. Minute auf den Platz.

Im zweiten Gruppe-G-Match trennten sich Roter Stern und die Young Boys nach Toren von Cherif Ndiaye (35.) und Osman Bukari (88.) beziehungsweise Filip Ugrinic (48.) und Cedric Itten (61./Elfmeter) mit einem 2:2. Bei Roter Stern spielte Aleksander Dragovic als Kapitän durch.

Dessen Landsmann Gernot Trauner trug bei Atletico Madrid die Schleife von Feyenoord Rotterdam. Die Niederländer lagen in der spanischen Hauptstadt durch Treffer von Mario Hermoso (7./Eigentor) und David Hancko (34.) 1:0 und 2:1 in Front, gingen aber nach Gegentoren von Alvaro Morata (14., 47.) und Antoine Griezmann (45.+4) noch als 2:3-Verlierer vom Platz.

Der in der 74. Minute ausgetauschte Trauner konnte Morata bei seinen Treffern nicht am Abschluss hindern, zudem servierte er beim 2:2 den Ball unfreiwillig Griezmann, der dann mit einem sehenswerten Fallrückzieher erfolgreich war. Dafür verhinderte der ÖFB-Teamspieler in der 18. Minute mit einer Rettungstat knapp vor der eigenen Torlinie einen Gegentreffer. In der 39. Minute verfehlte der aufgerückte Oberösterreicher nur knapp das Kreuzeck des Atletico-Gehäuses. Das Parallelmatch in Pool E brachte nach Toren von Kyogo Furuhashi (12.) beziehungsweise Matias Vecino (29.) und Pedro (95.) ein 2:1 von Lazio bei Celtic.

Trauners ÖFB-Teamkollege Marcel Sabitzer fehlte bei Dortmunds Nullnummer gegen Milan weiterhin wegen Adduktorenproblemen. Die Italiener halten durch das Unentschieden bei zwei Punkten, die Deutschen ergatterten ihren ersten Zähler. An die Spitze der Gruppe F setzte sich Newcastle durch einen furiosen 4:1-Heimsieg über Paris. Miguel Almiron (17.), Dan Burn (39.), Sean Longstaff (50.) und Fabian Schär (91.) erzielten die Tore für die “Magpies”, PSG gelang durch Lucas Hernandez (56.) nur Resultatskosmetik.

In Pool H hält der FC Barcelona dank des 1:0 beim FC Porto beim Maximum von sechs Zählern. Ferran Torres sicherte den Katalanen kurz vor dem Pausenpfiff nach einem Fehler von Romario im Herausspielen den Sieg. In der zweiten Gruppenpartie stellte Royal Antwerpen durch Arbnor Muja (3.) und Michel-Ange Balikwisha (33.) auf 2:0, doch Danylo Sikan (48., 76.) und Jaroslaw Rakizkij (71.) sorgten für die Wende zugunsten von Schachtar Donezk. In der 97. Minute schoss Antwerpens Toby Alderweireld einen Elfmeter neben das Tor.