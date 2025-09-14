Aktuelle Seite: Home > Sport > Marc Marquez feiert nächsten MotoGP-Sieg in San Marino
Marc Marquez war wieder nicht zu schlagen

Marc Marquez feiert nächsten MotoGP-Sieg in San Marino

Sonntag, 14. September 2025 | 15:41 Uhr
Marc Marquez war wieder nicht zu schlagen
APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Schriftgröße

Von: apa

MotoGP-Dominator Marc Marquez hat beim Großen Preis von San Marino seinen elften Sieg im 16. Saisonrennen gefeiert. Der spanische Ducati-Pilot meldete sich am Sonntag nach seinem Ausfall im Sprint tags zuvor eindrucksvoll zurück und gewann in Misano vor Pole-Setter und Sprint-Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia) sowie seinem Bruder Alex Marquez (Ducati). Mit einem Vorsprung von 182 Punkten auf Alex Marquez hat Marc Marquez beim nächsten Rennen in Japan seinen ersten WM-Matchball.

“Heute habe ich alles gegeben. Der Fehler von gestern hat mich gewurmt. Ich wollte ihn pushen und habe ihn in einen kleinen Fehler getrieben. Das war ganz wichtig für Ducati”, sagte Marquez mit Blick auf das Heimrennen seines italienischen Rennstalls. Der sechsmalige Weltmeister schraubte sein Punktekonto auf 512 Punkte, so viele hatte noch kein MotoGP-Pilot in einer Saison gesammelt.

Vor den Augen von Formel-1-Shootingstar Kimi Antonelli arbeitete sich Marquez von der zweiten Startreihe nach vorne. Mit Pole-Setter Bezzecchi duellierte er sich lange, ehe der Italiener den Saison-Dominator nach einem Fehler passieren lassen musste. Bester KTM-Pilot beim letzten Rennwochenende in Europa war der Südafrikaner Brad Binder als Zehnter. Teamkollege Pedro Acosta lieferte ein starkes Rennen von Startplatz neun ab, kämpfte sich auf Position vier vor, ehe er sein Motorrad nach einem technischen Defekt abstellen musste. Der Spanier ärgerte sich gestenreich. Nach dem Rennen in Misano, das wie am Sonntag verkündet zumindest bis 2031 im MotoGP-Kalender stehen wird, geht es in zwei Wochen in Motegi in Japan weiter.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Kommentare
80
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Kommentare
37
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Kommentare
24
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Kommentare
24
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
16
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 