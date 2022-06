Marco Curto verlängert seinen Vertrag

Bozen – Der FC Südtirol und Marco Curto haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung des ursprünglich bis 2023 laufenden Vertrags geeinigt. Der 23jährige Innenverteidiger hat ein neues Arbeitspapier mit Fälligkeit 30. Juni 2024 unterzeichnet.

„Ich bin überglücklich, weiterhin Teil dieses Projektes zu sein und möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei meinen Mitspielern, beim Trainerstab und beim Verein für die außergewöhnliche Saison zu bedanken. Diese Vertragsverlängerung ist auch dank ihnen zustande gekommen“, freut sich Marco Curto.

„Auf uns wartet ein weiteres Jahr, in welchem wir hart arbeiten und Opferbereitschaft zeigen müssen. Es gibt neue Ziele und Herausforderungen, doch wir werden dafür bereit sein.

Ich erwarte mir, dass wir weiterhin stets unsere Bestleistung abrufen und hart an uns arbeiten. Es entspricht unserem Mannschaftsgeist, Hingabe und Opferbereitschaft zu zeigen. Die Serie B war das große Ziel, doch ich sehe diese als Ausgangspunkt, um weiter zu wachsen.“

Marco Curto, geboren am 5. Jänner 1999 in Neapel, spielte in seiner Jugend u.a. für die Nachwuchsteams (U17 und U19) des AC Mailand. Auf das Abenteuer mit den „Rossoneri“ folgten zwei Meisterschaften mit den Junioren von Empoli. Gecoacht vom neuen FCS-Trainer Lamberto Zauli, wurde er in jenem Biennium – unter der Leitung von Vivarini und Andreazzoli – mehrmals in den Serie B- bzw. Serie A-Kader der Toskaner einberufen.

Curto bestritt in jungen Jahren insgesamt acht Matches für die italienische U15- bzw. U16-Nationalmannschaft. Unter Coach Antonio Rocca absolvierte er fünf Spiele für die U15 (Debüt am 11. Februar 2014 gegen Belgien), während er mit Daniele Zorattos U16 insgesamt drei Mal zum Einsatz kam.

Im Sommer 2018 wechselte Curto zwischenzeitlich zu Reggina, kehrte jedoch in der Winterpause zu Empoli zurück. In der Saison 2019/20 bestritt der Innenverteidiger – mit Virtus Verona in der Serie C – seine erste Meisterschaft im Profifußball. Bis zum Zwangsabbruch im März 2020 brachte er es auf insgesamt 19 Meisterschaftseinsätze.

Im Juli 2020 unterzeichnete Curto einen Dreijahresvertrag mit dem FC Südtirol. Seit seiner Ankunft in Bozen bestritt er 72 Pflichtspiele für den FCS, 37 davon in der Meistersaison 2021/22. Im Gastspiel bei Pergolettese (23. Jänner 2022) erzielte Curto seinen ersten Treffer als Profifußballer.

Der FC Südtirol freut sich über die Vertragsverlängerung mit Marco Curto und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg in Bozen.