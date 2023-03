Marquez muss nach MotoGP-Crash wegen Verletzung pausieren

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez muss nach seinem Crash beim Saisonauftakt in Portimao wegen einer Handverletzung zumindest ein Rennen pausieren. Der 30-jährige Spanier zog sich am Sonntag einen verschobenen Bruch der Basis des ersten Mittelhandknochens am Daumens der rechten Hand zu, wie sein Rennstall Honda nach einer Untersuchung in Spanien am Montag mitteilte. Marquez wurde bereits operiert und wird das zweite Saisonrennen in Argentinien verpassen.

Marquez wird beim Grand Prix in Termas de Rio Hondo am Sonntag aussetzen und eine Rückkehr zum US-GP in Austin am 16. April anpeilen. Der Routinier startete in Portugal von der Pole Position und fiel zunächst einige Plätze zurück. In der Anfangsphase berührte Marquez Pramac-Pilot Jorge Martin (Ducati), ehe er den auf Platz zwei liegenden Lokalmatador Miguel Oliveira (Aprilia) ungestüm von der Strecke kegelte.

Daraufhin entschuldigte sich Marquez bei Oliveira sowie bei den Fans. “Es tut mir sehr leid, ich habe einen großen Fehler gemacht. Das war nicht meine Intention. Ich wollte ihn gar nicht überholen, mein Vorderrad hat blockiert”, sagte der Honda-Pilot. Bei seinem nächsten Rennen erwartet Marquez zudem eine Strafe.