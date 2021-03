Marsch offenbar Trainerkandidat bei Celtic Glasgow

Salzburg-Trainer Jesse Marsch ist am Mittwoch in einem Bericht auf der BBC-Website mit dem Trainerjob beim entthronten schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow in Verbindung gebracht worden. Er habe von diesbezüglichen Spekulationen gehört, sagte der US-Amerikaner. “Das ist eine Ehre für mich.”

Marsch bezeichnete den Trainerjob bei Celtic als “interessant”, stellte aber auch klar, derzeit voll auf Salzburg fokussiert zu sein. “Meine Arbeitsweise ist es, sich auf den aktuellen Job und den Moment zu konzentrieren. Je mehr ich das tue, desto mehr andere Möglichkeiten können sich ergeben”, erklärte der 47-Jährige.

Laut dem BBC-Bericht absolvierte Marsch dank der Unterstützung von Celtic von 2017 bis 2018 in Schottland die Trainer-Pro-Lizenz, seine Tochter studiert in Glasgow. Marschs Vertrag in der Mozartstadt läuft noch bis 2022. Bei Celtic amtiert nach dem Rücktritt von Neil Lennon dessen vormaliger Assistent John Kennedy interimistisch bis Saisonende.