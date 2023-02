Martic nach Sieg über Sakkari im Linz-Finale gegen Potapowa

Das Finale des mit 259.303 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz am Sonntag lautet Anastasia Potapowa gegen Petra Martic. Zunächst besiegte die als Nummer 8 gesetzte Russin Potapowa am Samstag im ersten Halbfinale des WTA-250-Turniers im Design Center die Tschechin Marketa Vondrousova mit 6:1,6:7(4),6:3. Danach überraschte die Kroatin Martic die topgesetzte Griechin Maria Sakkari und gewann trotz Satzrückstands mit 3:6,6:3,6:4.

Dabei begann das Match gegen Martic gut für die Topfavoritin: Sakkari holte das einzige Break des ersten Satzes zum 5:3 und servierte anschließend aus. Im zweiten Durchgang verlor die 27-jährige Weltranglisten-Siebente den Faden und gab ihre ersten drei Aufschlagspiele ab. Da sie die Kroatin nur zwei Mal breakte, schaffte ihre 32-jährige Gegnerin mit 6:3 den Ausgleich.

Im dritten Satz gaben sich beide Athletinnen bei eigenem Service keine Blöße. Erst im neunten Game erarbeitete sich Martic eine Breakchance, die sie zum 5:4 nützte. Danach verwertete die 32-Jährige ihren zweiten Matchball nach gut zweieinhalb Stunden zum Finaleinzug. Für die Weltranglisten-34. ist es das sechste Endspiel auf der WTA-Tour, am Sonntag geht es um ihren dritten Titel.

Für Potapowa wiederum war es der erste Sieg im dritten Duell mit der Linkshänderin aus Sokolov. Der Finaleinzug bringt der 21-Jährigen eine Rankingverbesserung um Platz 33, auf jeden Fall steht sie am Montag so weit oben wie nie zuvor. Linz ist ihr insgesamt fünftes Endspiel auf der Tour, den bisher einzigen Titel hatte Potapowa im Vorjahr in Istanbul gewonnen.