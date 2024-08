Martin holt sich MotoGP-Pole in Spielberg

Von: apa

WM-Leader Jorge Martin steht beim Großen Preis von Österreich der MotoGP auf der Pole Position. Der Ducati-Pilot sicherte sich in Spielberg in einem hochklassigen Duell gegen Weltmeister Francesco Bagnaia den ersten Startplatz für das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr) sowie den Sprint am Samstagnachmittag (15.00/jeweils live ServusTV, Sky). Mit einer Zeit von 1:27,748 Minuten gelang dem Spanier die schnellste je auf einem Motorrad auf dem Red Bull Ring gedrehte Runde.

Martin unterbot den bisherigen Rekord von Bagnaia (+0,141 Sek.), den Spielberg-Sieger der vergangenen beiden Jahre, um fast acht Zehntelsekunden. Damit steht in der Steiermark zum sechsten Mal in Folge eine Ducati ganz vorne. Dritter wurde Superstar Marc Marquez mit einem Respektabstand (+0,544). Bester KTM-Pilot war Jack Miller als Fünfter, der Australier hatte sich zuvor als Schnellster im “Q1” noch für die Pole-Entscheidung der besten Zwölf im “Q2” qualifiziert. Brad Binder musste sich mit Platz zwölf begnügen, KTM-Wildcardpilot Pol Espargaro wurde Zehnter.

Eine Enttäuschung erlebte hingegen KTM-Supertalent Pedro Acosta. Der 20-jährige Spanier, der am Freitag dreimal gestürzt war, kam nicht über den 14. Startplatz hinaus. Nicht an den Start ging der italienische Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio, der sich bei einem Trainingssturz tags zuvor die linke Schulter ausgekugelt hatte.