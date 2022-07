Mattia Marchi tritt dem Trainerstab bei

Bozen – Coach Lamberto Zauli kann ab sofort auf die Unterstützung des ehemaligen FCS-Angreifers zählen. Weiters übernimmt Marchi die Rolle des Co-Trainers der Primavera-Mannschaft

Mattia Marchi tritt als technischer Mitarbeiter dem Trainerstab um Coach Lamberto Zauli bei. Weiters wird der ehemalige FCS-Angreifer die Rolle des Co-Trainers in der Primavera-Mannschaft einnehmen.

Geboren am 14. Jänner 1989 in Rimini, beendete Mattia Marchi vor wenigen Wochen seine erfolgreiche Spielerkarriere. Fußballerisch großgeworden ist der heute 33-Jährige im Club seiner Heimatstadt, mit welchem er auch seine ersten Matches im Profifußball absolvierte. Um mehr Einsatzzeit zu erhalten, wechselte Marchi im Winter 2010 zum FC Südtirol. Mit seinem Treffer im allesentscheidenden Match gegen Valenzana – am 9. Mai 2010 in einem ausverkauften Drusus-Stadion – schoss er den weißroten Club zum Meistertitel in der Serie C2.

Im Laufe seiner Karriere ging Marchi auch für Pavia, Virtus Entella, Cremonese, Mantua, Feralpisalò, Reggiana und Virtus Verona (letzte Station als Profi) auf Torjagd. Zwischen Jänner und Juni 2021 streifte er sich ein weiteres Mal das Trikot des FC Südtirol über. In jener Rückrunde brachte es Marchi auf insgesamt zwölf Einsätze und einen Treffer.

Der FC Südtirol freut sich über die Rückkehr von Mattia Marchi und wünscht ihm viel Erfolg für seinem neuen Karriereabschnitt.