Atle Lie McGrath bewies seine gute Form

McGrath in Kranjska Gora Slalom-Führender – Gstrein Fünfter

Sonntag, 08. März 2026 | 10:50 Uhr
APA/APA/AFP/JURE MAKOVEC
Von: apa

Skirennläufer Atle Lie McGrath strebt nach seiner Olympia-Enttäuschung eine eindrucksvolle Auferstehung an. Nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Kranjska Gora hat der Norweger als Führender 0,17 Sekunden Vorsprung auf den Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen und 0,55 auf den Belgier Armand Marchant. Bester Österreicher war am Sonntagvormittag der Silbermedaillengewinner von Bormio, der Tiroler Fabio Gstrein, der auf Platz fünf (+0,62) liegt.

Michael Matt (+0,91) hat als Halbzeit-Neunter einen Top-Ten-Platz im Visier, darauf hoffen auch noch Florian Sturm (14./+1,63) und Marco Schwarz (16./+1,87). Dominik Raschner (+2,41) war vor kurz vor Ende des Laufs noch an der Kippe zur Nicht-Qualifikation. Adrian Pertl und Jakob Greber schafften es nicht in die Top 30 bzw. in Lauf zwei. Johannes Strolz und Simon Rueland schieden aus. Nicht am Start war wie angekündigt Manuel Feller. Der Tiroler hat die Alpin-Saison aufgrund anhaltender körperlicher Probleme vorzeitig beendet, um sich Operationen zu unterziehen.

Acht Athleten kämpften vor dem vorletzten Rennen der Saison noch um Slalom-Kristall. Mit Timon Haugan, Olympiasieger Loic Meillard und Eduard Hallberg sind drei davon bereits ausgeschieden. Die besten Karten haben, sofern sie im zweiten Durchgang (ab 12.30 Uhr) durchkommen, McGrath, Braathen und der Franzose Clement Noel. Aktuell führt McGrath die Disziplinwertung einen Punkt vor Braathen an.

