Medwedew, Muguruza, Halep, Krejcikova bei US Open weiter

Der als Nummer zwei gesetzte Russe Daniil Medwedew marschiert bei den Tennis-US-Open weiter durch die Runden. Am Freitag besiegte er in Runde drei den Spanier Pablo Andujar 6:0,6:4,6:3. Dafür benötigte der 25-Jährige keine zwei Stunden. Medwedews nächster Gegner wird der Australier Alexei Popyrin oder der auf Position 24 eingestufte Brite Daniel Evans sein. Ebenfalls im Achtelfinale, und das erstmals bei einem Major, steht der 32-jährige deutsche Qualifikant Peter Gojowczyk.

Bei den Frauen hat sich die Spanierin Garbine Muguruza in einem Duell zweier ehemaliger Weltranglistenersten durchgesetzt. Die Nummer neun des Grand-Slam-Turniers besiegte die Weißrussin Viktoria Asarenka (18) 6:4,3:6,6:2. Ebenfalls an der Ranking-Spitze war schon Simona Halep gestanden. Die auf Position zwölf eingestufte Rumänin kam mit einem 7:6(11),4:6,6:3 gegen die Kasachin Jelena Rybakina (19) ebenso in die Runde der letzten 16.

Für Halep war es aber Schwerarbeit, das Tiebreak des ersten Satzes dauerte 18 Minuten. Nach dem Satzausgleich schüttelte sich Halep sozusagen durch und fabrizierte im dritten Durchgang nur sechs unerzwungene Fehler. Bis dahin waren es 30 gewesen. Die 29-Jährige steht erstmals seit 2016 in einem US-Open-Achtelfinale. Ihr Antreten beim letzten Grand-Slam-Event des Jahres war wegen einer Adduktorenverletzung unsicher gewesen.

Muguruzas nächste Gegnerin ist die aktuelle French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova. Die auf Position acht eingestufte Tschechin gab der Russin Kamilla Rachimowa mit 6:4,6.2 das Nachsehen. Die Ukrainerin Elina Switolina (5) wiederum bewältigte die Aufgabe gegen die Russin Darja Kasatkina (25) mit einem 6:4,6:2. Switolinas von Günter Bresnik betreuter Ehemann Gael Monfils (17) ist übrigens auch noch dabei, der Franzose trifft am Samstag auf den Südtiroler Jannik Sinner (13).

Österreichs Tennis hingegen ist in den Hauptbewerben New Yorker Hauptbewerben nach der ersten Runde nicht mehr vertreten. Während im Einzel niemand qualifiziert war bzw. der seit (dem heutigen) Freitag 28-jährige Vorjahressieger Dominic Thiem verletzt ist, schieden nach Jürgen Melzer am Vortag auch Oliver Marach/Philipp Oswald zum Doppel-Auftakt aus. Die Olympia-Achtelfinalisten unterlagen dem Israeli Jonathan Erlich und dem Südafrikaner Lloyd Harris am Freitag 2:6,7:6(3),2:6.