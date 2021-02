Medwedew verdrängt Thiem aus Top 3

Die erwarteten Veränderungen in den Top 3 bei Herren und Damen haben die am Montag veröffentlichten Tennis-Weltranglisten gebracht: Dominic Thiem scheint erstmals seit 2. März 2020 nicht mehr in den Top 3 auf und musste sich hinter Melbourne-Finalist Daniil Medwedew (RUS) einreihen. 610 Punkte liegt der Russe nun vor dem Niederösterreicher, nur 115 hinter Rafael Nadal. Melbourne-Champion Novak Djokovic hat über 2.000 Zähler Vorsprung.

Bei den Damen ist Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka von Platz drei auf zwei geklettert, auf Leaderin Ashleigh Barty fehlen der Japanerin noch 1.351 Punkte. Zurück in den Top Ten ist Serena Williams, die von Platz elf auf sieben kletterte.

Beide Rankings sind freilich wegen der speziellen Corona-Regel mit Vorsicht zu betrachten, denn die Geltungsdauer der Punkte ist beträchtlich verlängert. So bleiben u.a. Dominics Thiem Finali von Melbourne 2020 bis 2022 und von den French Open 2019 bis diesen Juni stehen. Thiem ist aktuell wieder einziger Top-100-Mann aus Österreich, weil Dennis Novak vier Ränge verlor und nun 102. ist.