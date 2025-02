Mega-Trade bahnt sich an: Doncic von Dallas zu den Lakers

Von: APA/dpa/Reuters

Die Basketball-Superstars Luka Doncic und Anthony Davis sollen in der NBA völlig überraschend ihre Teams tauschen. Nach übereinstimmenden Medienberichten des Senders ESPN und der Nachrichtenagentur AP wechselt Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers um LeBron James, dafür geht Davis zu den Mavericks. Zudem sollen Maximilian Kleber und Markieff Morris zu den Lakers wechseln, die Mavs sollen dafür Max Christie und einen Erstrunden-Draftpick 2029 erhalten.

Der sich anbahnende Deal wurde in US-Medien als einer der überraschendsten Trades in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga bewertet. Der Slowene Doncic ist erst 25 Jahre alt und führte die Texaner in der vergangenen Saison ins NBA-Finale. “Einen All-Defensive-Center und einen All-NBA-Spieler zu bekommen, gibt uns eine bessere Chance. Die Defensive gewinnt Meisterschaften”, erklärte General Manager Nico Harrison von den Dallas Mavericks bei ESPN. “Wir sind darauf ausgelegt, jetzt und in Zukunft zu gewinnen.”

Fitnessprobleme bei Doncic

Berichten zufolge sollen Fitnessprobleme bei Doncic, der seit Ende Dezember mit Wadenproblemen fehlt, die Mavs zu dem Tauschgeschäft bewogen haben. Allerdings ist auch Davis (31) verletzungsanfällig und deutlich älter als Doncic. Mit den Utah Jazz ist eine dritte Franchise an dem Trade beteiligt. Das Team erhält den Lakers-Guard Jalen Hood-Schifino sowie zwei Zweitrunden-Draftpicks 2025. Laut ESPN wurden die Spieler um James, Doncic und Davis sowie eine Vielzahl an Trainern auf beiden Seiten nicht darüber informiert, dass ein Tauschdeal bevorsteht.

Die Lakers sind nach einem 128:112-Auswärtssieg gegen die New York Knicks am Samstag (Ortszeit) derzeit Fünfter in der Western Conference. James überzeugte mit einem Triple-Double, der 40-Jährige erzielte 33 Punkte und kam auf elf Rebounds sowie zwölf Assists. Die Mavericks sind Achter im Westen.