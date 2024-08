Meister Inter Mailand bei Ligaauftakt in Genoa nur 2:2

Von: apa

Für Inter Mailand ist der Saisonstart nicht nach Wunsch verlaufen. Der italienische Fußball-Meister kam am Samstag in der ersten Runde der Serie A trotz eines Doppelpacks von Marcus Thuram nicht über ein 2:2-Unentschieden bei Genoa CFC hinaus. Den Ausgleich kassierten die “Nerazzurri” erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Der zuletzt auch mit einem Wechsel zu Genoa in Verbindung gebrachte ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic saß bei Inter 90 Minuten auf der Bank.