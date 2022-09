Meran in Bewegung: Benefit-Walk zugunsten der jungen Selbsthilfe

Meran – In Meran findet am Samstag, 17. September eine Benefizaktion für junge Menschen statt. Mitmachen ist einfach: Ab 10.00 Uhr kann jeder, egal ob mit dem Rad oder zu Fuß, einfach die vier Checkpoints der teilnehmenden Vereine besuchen und auf der Stempelkarte bestätigen lassen. Die Startgebühr von zehn Euro geht an Selbsthilfeprojekte für Jugendliche und junge Erwachsene in Meran. Die Raika Meran verdoppelt diesen Beitrag! Teilnahmescheine gibt‘s in allen Filialen der Raiffeisenkasse Meran oder online an unter www.rm100.it.

Die Corona-Krise hat Jugendliche und junge Erwachsene in besonderer Weise belastet. Der Dachverband für Soziales und Gesundheit will zum Wohlbefinden von jungen Menschen beitragen, ihnen helfen, sie fördern und durch Selbsthilfeangebote stärken. Unterstützung kommt dabei von der Raiffeisenkasse Meran, die heuer 100 Jahre ihres Bestehens feiert, aber gleichzeitig in die Zukunft schaut und innovative, nachhaltige Projekte fördert.

Am Samstag, 17. September findet deshalb in Meran ein Benefit-Walk für die Junge Selbsthilfe statt. Startschuss ist um 10 Uhr auf der Kurhauspromenade. Teilnehmen kann jeder, von klein bis groß. Es gilt einfach zu Fuß, oder mit dem Rad die vier Checkpoints der teilnehmenden Vereine zu besuchen und dies auf einer Stempelkarte bestätigen lassen.

Mit dabei sind die Freiwillige Feuerwehr Meran (vor der Feuerwehrhalle in der Leopardistraße), der Sportclub Meran und der SC Meran Ski (jeweils auf der Kurpromenade), der FC Obermais (Brunnenplatz in Obermais) und der Jugenddienst Meran (KIMM in Untermais).

Die Startgebühr von zehn Euro geht an Selbsthilfeprojekte für Jugendliche und junge Erwachsene in Meran. Die Raika Meran verdoppelt diesen Beitrag! Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden attraktive Preise verlost. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zudem ein attraktives Startpaket und einen Essensgutschein für einen der Gastrostände der mitwirkenden Vereine.

Teilnahmescheine gibt es in allen Filialen der Raiffeisenkasse Meran oder online an unter www.rm100.it!