Messi, Mbappé und Haaland bei Weltfußballer-Wahl unter Top 3

Argentiniens Weltmeister-Kapitän Lionel Messi darf auf die nächste große Auszeichnung hoffen. Der 36-Jährige von Inter Miami gehört zu den drei Finalisten bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer des Jahres, wie der Weltverband am Donnerstag mitteilte. Die anderen beiden sind Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain und Manchester Citys Erling Haaland. Das Trio war heuer bereits für den Ballon d’Or nominiert gewesen, dabei hatte sich Messi durchgesetzt.

Messi hatte den Preis für 2022 im Februar dieses Jahres gut zwei Monate nach dem WM-Titelgewinn mit Argentinien erhalten. Er ist als siebenmaliger Weltfußballer bereits Rekordhalter. Die Finalistinnen sind die spanischen Weltmeisterinnen Aitana Bonmati vom FC Barcelona und Jennifer Hermoso sowie die Kolumbianerin Linda Caicedo von Real Madrid. Bonmati hatte in diesem Jahr den Ballon d’Or erhalten. Die Gewinner werden am 15. Jänner bei einer FIFA-Gala in London gekürt.