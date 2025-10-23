Messi verlängert Vertrag bei Inter Miami

Von: APA/dpa

Fußball-Superstar Lionel Messi hat seinen Vertrag bei Inter Miami langfristig verlängert. Der 38-jährige Argentinier unterschrieb beim Club von Mitbesitzer David Beckham ein neues Arbeitspapier bis Ende 2028, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Der Verein aus der Major League Soccer (MLS) machte die Verlängerung am Donnerstag mit einem Video auf den Social-Media-Kanälen öffentlich, genaue Angaben zur Laufzeit wurden dabei aber nicht genannt.

Messi kickt seit 2023 nach seinem Abgang von Paris Saint-Germain bei Inter Miami. In der MLS erzielte er in 53 Spielen 50 Tore und lieferte 28 Assists. Mit der Vertragsverlängerung setzte Messi wohl auch das entscheidende Signal für die WM-Titelverteidigung 2026. Auch wenn sich der Routinier noch nicht klar zu seiner sechsten WM-Teilnahme bekannt hat, wird ein Fehlen des Ausnahmekickers bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko immer unwahrscheinlicher. Zuerst stehen für Messi ab dem kommenden Wochenende aber noch die Play-offs in der MLS an, in denen es um den Titel geht.

WM-Triumph im fünften Anlauf

Jüngst hatte er auch bei seinem vermutlich letzten Pflicht-Länderspiel auf argentinischem Boden keine eindeutige Botschaft an seine Fans gegeben. “Wir werden sehen”, hatte er Anfang September betont: “Wenn ich mich gut fühle, genieße ich es. Wenn ich mich nicht gut fühle, habe ich aber ehrlich gesagt keine Freude daran”, erklärte Messi: “Ich habe noch keine Entscheidung bezüglich der Weltmeisterschaft getroffen.”

2022 in Katar hatte Messi im fünften Anlauf den so ersehnten WM-Triumph geholt. Vor dem Turnier in Katar hatte Messi mehrfach betont und insistiert, dass dies seine letzte WM sein sollte. Mit Blick auf das Endrunden-Turnier im kommenden Jahr hat er dann später immer wieder betont, dass er sich nicht festlegen und schauen wolle, wie es ihm geht.