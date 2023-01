Mikutina nach EM-Kurzprogramm auf viertem Platz

Olga Mikutina liegt bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaft im finnischen Espoo nach dem Kurzprogramm auf dem hervorragenden vierten Platz. Die Vorarlbergerin mit ukrainischen Wurzeln verbuchte am Donnerstag 62,78 Punkte und schaffte den Sprung in die Kür der besten 24 am Samstag damit locker. In Führung liegt Anastasia Gubanowa aus Georgien (69,81) vor der belgischen Favoritin Loena Hendrickx (67,85). Dritte war die Schweizerin Kimmy Repond (63,83).

Mikutina wird in der Kür somit in der Gruppe der letzten sechs Läuferinnen starten. Im Vorjahr war die 19-Jährige bei den kontinentalen Meisterschaften in Tallinn 15. geworden. In Espoo sind die den Eiskunstlauf dominierenden russischen Aktiven wegen des im vergangenen Februar begonnen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine nicht teilnahmeberechtigt. Auch aus Belarus fehlen alle Athletinnen und Athleten.