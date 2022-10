Mikutina und Zandron erhalten Grand-Prix-Einladungen

Auch nach dem Rücktritt der Paarläufer Miriam Ziegler/Severin Kiefer ist der österreichische Eiskunstlauf in der seit diesem Wochenende laufenden Grand-Prix-Serie vertreten. Die 19-jährige Olga Mikutina wird am nächsten Wochenende in Angers beim Grand Prix de France sowie zwei Wochen danach (18. bis 20. November) bei der NHK Trophy in Sapporo antreten. Eine Einladung zum Japan-Event hat auch ihr 29-jähriger Landsmann Maurizo Zandron erhalten.

Die beiden sammelten zuletzt Selbstvertrauen für ihre großen Auftritte inmitten der Weltelite. Mikutina wie Zandron hatten Mitte Oktober bei der Tayside Trophy in Dundee in Schottland jeweils den Sieg geholt, Zandron legte nun am Samstag bei Crystal Skate in Otopeni in Rumänien nach. Mikutina über die GP-Einladungen: “Ich bin überrascht, aber freue mich sehr, heuer gleich bei zwei Grand-Prix-Events dabei sein zu dürfen.”