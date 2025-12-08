Aktuelle Seite: Home > Sport > Milan nach 3:2 bei Torino wieder Serie-A-Leader
Christian Pulisic traf doppelt

Milan nach 3:2 bei Torino wieder Serie-A-Leader

Montag, 08. Dezember 2025 | 22:49 Uhr
Christian Pulisic traf doppelt
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Schriftgröße

Von: apa

AC Milan hat sich am Montagabend die Tabellenführung der italienischen Fußball-Serie-A zurückgeholt. Die Mailänder gewannen bei Torino trotz 0:2-Rückstands nach 17 Minuten noch mit 3:2 (1:2). Matchwinner für die “Rossoneri” war Christian Pulisic, der in der zweiten Hälfte einen Doppelpack schnürte (67., 77.). Bei den Turinern stand Valentino Lazaro in der Startelf und sah Gelb (53.). Milan liegt nach 14 Runden mit 31 Zählern vor dem punktegleichen Napoli. Torino (14) ist 16.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
72
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
65
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Kommentare
48
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Kommentare
46
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
45
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Regionalität neu erzählt
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 