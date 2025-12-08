Milan nach 3:2 bei Torino wieder Serie-A-Leader

Von: apa

AC Milan hat sich am Montagabend die Tabellenführung der italienischen Fußball-Serie-A zurückgeholt. Die Mailänder gewannen bei Torino trotz 0:2-Rückstands nach 17 Minuten noch mit 3:2 (1:2). Matchwinner für die “Rossoneri” war Christian Pulisic, der in der zweiten Hälfte einen Doppelpack schnürte (67., 77.). Bei den Turinern stand Valentino Lazaro in der Startelf und sah Gelb (53.). Milan liegt nach 14 Runden mit 31 Zählern vor dem punktegleichen Napoli. Torino (14) ist 16.