Millwall gibt Verpflichtung von WAC-Stürmer Ballo bekannt

Montag, 01. September 2025 | 21:39 Uhr
Von: apa

Der Millwall FC hat die Verpflichtung von WAC-Angreifer Thierno Ballo bekannt gegeben. Der 23-jährige Offensivspieler unterschrieb demnach einen Leihvertrag für die laufende Saison beim englischen Zweitligisten. Medial hieß es zuletzt, dass Millwall auch eine anschließende Kaufoption für Ballo besitze. Der Club ließ in seiner Mitteilung davon nichts durchblicken.

In der abgelaufenen Saison hatte Ballo beim Cupsieger auch mit zehn Toren in der Liga zu überzeugen vermocht. Im Juni debütierte er beim 4:0-Sieg in San Marino im ÖFB-Nationalteam. In England spielte er bereits im Nachwuchs von Chelsea, ehe er in Österreich bei Rapid und beim WAC engagiert war. Bei den Wolfsbergern stand Ballo am vergangenen Wochenende aufgrund seines bevorstehenden Transfers nicht mehr im Kader.

