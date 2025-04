Minnesota verlor trotz Rossi-Tores gegen Golden Knights

Von: apa

Trotz eines Tores von Marco Rossi hat Minnesota Wild in der ersten NHL-Play-off-Runde eine Niederlage kassiert. Das Team aus St. Paul verlor am Samstag vor Heimpublikum gegen die Vegas Golden Knights 3:4 nach Verlängerung, wobei Rossi in der elften Minute das 1:1 erzielte. Der Vorarlberger Stürmer hatte bereits am Donnerstag beim 5:2 getroffen. In der “best of seven”-Serie steht es nun 2:2.

NHL-Ergebnisse vom Samstag – Play-off, 1. Runde (“best of seven”):

Western Conference: Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 3:4 n.V. – Stand: 2:2