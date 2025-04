Misolic in Bukarest im Viertelfinale: Sieg gegen Carabelli

Misolic in Bukarest weiter auf Erfolgskurs

Von: apa

Filip Misolic steht beim Tennis-ATP250-Turnier in Bukarest im Viertelfinale. Der 23-jährige Steirer, der über die Qualifikation in den Hauptbewerb gelangt war, fertigte am Mittwoch im Achtelfinale den als Nummer acht gesetzten Argentinier Camilo Ugo Carabelli 6:3,6:1 ab. Misolic lag im ersten Satz mit Break 2:3 zurück, gab danach aber nur noch ein Game ab und fixierte den Sieg nach rund 70 Minuten.

In der Runde der letzten acht geht es gegen den Italiener Flavio Cobolli oder den Franzosen Richard Gasquet. Schon jetzt steht fest, dass Misolic in die Top 200 der Weltrangliste zurückkehren wird.