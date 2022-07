Mitfavorit Frankreich deklassiert Italien bei Frauen-EM 5:1

Mitfavorit Frankreich hat in seinem ersten Spiel bei der Fußball-EM der Frauen einen Kantersieg gefeiert. Das Team von Trainerin Corinne Diacre deklassierte am Sonntagabend in Rotherham Italien mit 5:1 (5:0). Akteurin des Spiels war Grace Geyoro, die ihr 50. Länderspieljubiläum mit einem Triple (9., 40., 45.) beging. Zudem trafen Marie-Antoinette Katoto (12.) und Delphine Cascarino (38.) für Frankreich. Martina Piemonte (76.) gelang nur der späte Ehrentreffer für Italien.

Bereits zuvor hatten sich Belgien und Island in Manchester mit einem 1:1 (0:0) getrennt. Island vergab im Duell zweier Außenseiter vor 3.859 Zuschauern gleich zu Beginn einen Handelfmeter durch Berglind Thorvaldsdottir (33.), die nach Wiederbeginn ihren Patzer aber mit dem 1:0 wiedergutmachte (50.). Rund eine Viertelstunde später kam Belgien per Foulelfer durch Justine Vanhaevermaet (67.) zum verdienten Ausgleich.