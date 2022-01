Mitfavorit Medwedew startet mit Dreisatzsieg gegen Laaksonen

US-Open-Gewinner Daniil Medwedew ist bei den Australian Open ohne Probleme in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-Zweite kam am Dienstag in Melbourne mit einem 6:1,6:4,7:6(3) gegen den Schweizer Außenseiter Henri Laaksonen weiter. Nächster Gegner des 25-jährigen Russen ist der Australier Nick Kyrgios oder der Brite Liam Broady.

Bei den Frauen erlebte US-Open-Finalistin Leylah Fernandez einen Rückschlag. Vier Monate nach ihrer überraschenden Erfolgsserie von New York scheiterte die 19-jährige Kanadierin in der ersten Runde mit 4:6,2:6 an der australischen Weltranglisten-133. Maddison Inglis.