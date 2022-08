Mitterwallner in Les Gets WM-Siebente im Cross Country

Die Tirolerin Mona Mitterwallner hat am Sonntag bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Les Gets in Frankreich im Cross-Country-Rennen der Frauen Rang sieben belegt. Ihr Rückstand auf die siegreich gebliebene Vize-Europameisterin Pauline Ferrand Prevot betrug 4:24 Min. 1:35 Min. hinter der Französin holte die Schweizerin Jolanda Neff Silber, die drittplatzierte US-Amerikanerin Haley Batten hatte 2:13 Min. Rückstand. Das Männer-Rennen ist mit Startzeit 15.15 Uhr angesetzt.

Für Ferrand Prevot ist es der vierte Cross-Country-WM-Titel. Mitterwallner war nach der Startphase 18. gewesen, kämpfte sich in rund 87 Fahrminuten sukzessive nach vorne, auf das Podest fehlten jedoch mehr als zwei Minuten. Die 20-Jährige war eine Woche davor in München nur EM-16. geworden, geschwächt von einer Corona-Erkrankung. Erst wenige Tage davor war sie positiv darauf getestet worden. Die U23-Weltmeisterin des Vorjahres wollte die beiden Titelkämpfe aber unbedingt bestreiten. Ihre Landsfrau Valentina Höll hatte am Samstag im Downhill-Bewerb die Goldmedaille geholt.