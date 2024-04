Mönchengladbach und Union Berlin trennen sich torlos

Borussia Mönchengladbach und Union Berlin haben im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga die Punkte geteilt. Die Partie am Sonntag im Borussia-Park endete torlos, was beiden Teams nur bedingt weiterhilft. Die Gladbacher halten nun bei 32 Zählern auf Rang 13, Union (30) liegt zwei Punkte dahinter auf Platz 14. Zum Relegationsplatz 16 haben die Berliner nur ein Polster von drei Punkten. Dieser wird von Mainz 05 gehalten, das im Kellerduell Köln am Abend empfängt.

Bei den Gladbachern fehlte ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber, der sich letzte Woche bei der 3:4-Niederlage in Hoffenheim einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte. Sein Landsmann Stefan Lainer stand gegen Union in der Startelf und spielte 66 Minuten lang, bei den Berlinern wurde Christopher Trimmel in der Schlussphase eingewechselt.