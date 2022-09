Mountainbike-Nachwuchs überzeugt bei VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaft

Den Sieg in der Vereinswertung ging an die Sunshine Racers Nals

Gsies – Südtirols Nachwuchsmountainbiker begeisterten bei den VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaften in Pichl/Gsies. Am Samstag, 3. und Sonntag, 4. September fuhren über 120 Kinder und Jugendliche in den Kategorien Dual, Easy Down und Cross Country um die begehrten Landesmeistertitel. Den Sieg in der Vereinswertung konnten sich die Sunshine Racers Nals holen.

Bei wechselhaften Bedingungen zeigten die jungen Radfahrer im Pustertal ihr Können. Bereits zum 18. Mal fand der traditionelle Abschluss der VSS-Mountainbiker in Pichl/Gsies statt. Traditionell standen am Samstag jeweils die Entscheidungen in den Disziplinen Easy Down und Dual im Programm, die Landesmeister im Cross Country wurden am Sonntag ermittelt.

Beim ersten Rennen am Samstag, dem Easy Down – einem leichteren Downhill-Bewerb, bei dem die Kinder einzeln an den Start gehen – gab es spannende Entscheidungen und die Kinder überzeugten mit ihrem Können. Besonders stark präsentierte sich dabei Mia Pedevilla (ASV St. Lorenzen). Sie schaffte es mit einer Spitzenzeit von 1:46 Minuten ins Ziel und war damit über vier Sekunden schneller als die Zweitplatzierte Theresa Gasser (Bike Club Klausen). Bei der Kategorie Schüler 1 Buben konnte sich Daniel Demanega (Bike Club Klausen, 2:28 Minuten) den Sieg holen.

Beim Dual Slalom – einem Parallel-Slalom, bei dem die Fahrer im KO-System zweimal direkt gegeneinander antreten – entschieden manchmal wenige Hundertstel über die Medaillenränge. Greta Scuderi (ASC Kardaun) konnte sich dabei den Sieg in der Kategorie Schüler 1 in 13 Hundertstel vor Marie Kirchler (Bike Club Klausen) sichern. Auch bei den Buben der Kategorie Kinder 1 ging es ähnlich knapp zu. Samuel Kasslatter (ASC Sarntal) holte sich in wenigen Hundertstel vor Luis Giuliani (Dynamic Bike Team Eppan) den Landesmeistertitel.

Am Sonntag stand schließlich mit dem Cross Country-Bewerb das Highlight auf dem Tagesprogramm. Je nach Altersklasse waren unterschiedliche Streckenlängen vorgegeben. Dabei überzeugte Alex Moser (ASC Sarntal) in der Kategorie Kinder 2 mit einer Spitzenzeit von unter 10 Minuten (9:58 Minuten) und bei den Mädchen der Schüler 2 konnte sich seine Vereinskollegin Magda Moser in einer Zeit von 9:48 Minuten den Sieg holen.

Insgesamt zwei Nachwuchsmountainbikerinnen konnten sich in Pichl/Gsies übrigens gleich in allen drei Kategorien den Landesmeistertitel sichern: Anna Seppi (Sunshine Racers Nals) in der Kategorie Baby und Mia Pedevilla (ASV St. Lorenzen) in der Kategorie Kinder2. Den Sieg in der Vereinswertung holten sich die Sunshine Racers Nals (496 Punkten) vor dem ASC Sarntal (448) und dem Amateur Bike Club Klausen (408).

Bei der anschließenden Siegerehrung durften VSS-Obmann Günther Andergassen, Bürgermeister der Gemeinde Gsies Paul Schwingshackl, Obmann der Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten Andreas Sapelza und VSS-Referent Erwin Schuster in glückliche Gesichter blicken. „Ihr habt uns heute großes sportliches Engagement gezeigt und alle Anwesenden konnten sehen, wie viel Spaß ihr hattet und wie wertvoll der Sport für euch ist“, so Andergassen.

Die neuen VSS/Raiffeisen-Landesmeister im Mountainbike:

Baby (Jg. 2016 und jünger):

Dual: Anna Seppi (Sunshine Racers Nals) und Jakob Berger (Sunshine Racers Nals)

Easy Down: Anna Seppi (Sunshine Racers Nals) und Peter Gasser (Bike Club Klausen)

Cross Country: Anna Seppi (Sunshine Racers Nals) und Peter Gasser (Bike Club Klausen)

Kinder 1 (Jg. 2014/2015):

Dual: Mara Valersi (Sunshine Racers Nals) und Samuel Kasslatter (ASC Sarntal)

Easy Down: Mara Valersi (Sunshine Racers Nals) und Niklas Berger (Sunshine Racers Nals)

Cross Country: Lara Casanova (ASV St. Lorenzen) und Samuel Kasslatter (ASC Sarntal)

Kinder 2 (Jg. 2012/2013):

Dual: Mia Pedevilla (ASV St. Lorenzen) und Julian Demanega (Bike Club Klausen)

Easy Down: Mia Pedevilla (ASV St. Lorenzen) und Julian Demanega (Bike Club Klausen)

Cross Country: Mia Pedevilla (ASV St. Lorenzen) und Alex Moser (ASC Sarntal)

Schüler 1 (Jg. 2010/2011):

Dual: Greta Scuderi (ASC Kardaun) und Gabriele Molinari (ASD G.S. Azzida)

Easy Down: Marie Kirchler (Bike Club Klausen) und Daniel Demanega (Bike Club Klausen)

Cross Country: Magda Moser (ASC Sarntal) und Franz Engele (ASC Kardaun)

Vereinswertung:

Sunshine Racers Nals – 496 Punkte

ASC Sarntal – 448 Punkte

Amateur Bike Club Klausen – 408 Punkte