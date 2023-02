Mrkonjic ÖSV-Bester im WM-Langlaufsprint – Viertelfinal-Out

Langläufer Lukas Mrkonjic hat am Donnerstag in den Einzel-Sprints der nordischen Ski-WM in Planica von einem ÖSV-Quartett am besten abgeschnitten. Der Salzburger hatte als 26. der Qualifikation das Viertelfinale erreicht, in dem er als Fünfter seines Heats aber ausschied. Die Endplatzierung des seit Mittwoch 24-Jährigen stand vorerst noch nicht fest. Nicht in die K.o.-Phase der Top 30 hatten es Michael Föttinger (33.), Benjamin Moser (34.) und Lisa Unterweger (48.) geschafft.

Der in der laufenden Weltcupsaison im Sprint auf die Ränge 18 und 20 gekommene Mrkonjic war in seinem Sechser-Viertelfinale von Anfang an im Hintertreffen und hatte um die Tickets für das Semifinale nicht viel mitzureden. Immerhin ließ der ÖSV-Aktive den Deutschen Janosch Brugger hinter sich. Mrkonjic wird am Sonntag im Teamsprint noch einmal im Einsatz sein, voraussichtlich mit Moser. Die offizielle Nominierung der ÖSV-Verantwortlichen stand vorerst noch aus.

“Ich bin zufrieden, dass ich die Top 30 geschafft habe mit einem nicht optimalen Prolog”, resümierte Mrkonjic im ORF-Interview, und über das Viertelfinale: “Ich bin locker raus, damit ich am Ende angreifen kann. Ich habe es aber nicht geschafft, dass ich eine gute Position gewinne. Ich habe extrem investieren müssen und am letzten Anstieg ist mir der Saft ausgegangen.”

Föttinger und Moser verpassten den Aufstieg jeweils um rund eine halbe Sekunde. Der Tiroler Moser war zu Monatsbeginn krank gewesen, konnte sich nichts vorwerfen. “Ich habe alles gegeben, aber es hat speziell über die Kuppe nicht gereicht, wo es am wichtigsten ist. Es war recht knapp mit sechs Zehntel, das ist natürlich bitter. Das Material hat gepasst.” Der Salzburger Föttinger sah noch Nachwirkungen einer Erkrankung um die Weihnachtszeit. “Das hat mich viel Trainingszeit gekostet und lange gedauert, da sind die Zehntel dann nicht auf deiner Seite.”

Die ÖSV-Zielsetzung von zwei bis drei Qualifikationen für das Viertelfinale wurde jedenfalls verpasst. Unterweger fehlten darauf knapp zehn Sekunden, auf die vorangelegene schwedische Titelverteidigerin und -Favoritin Joanna Sundling waren es rund 25 Sekunden. “Das war, glaube ich, einer meiner schlechtesten Tage. Nach dieser Saison, in der ich mich fast immer qualifiziert habe, wünscht man sich was anderes”, sagte Unterweger zur APA – Austria Presse Agentur. Der Körper habe einfach nichts hergegeben.

“Ich kann nur das Gleiche wie Mikaela Shiffrin sagen: es gibt so Tage bei Frauen, wo es im Monat nicht zusammenpasst. Manchmal schaffe ich es trotzdem, aber es fällt bei mir immer wieder mit Großereignissen zusammen, es ist wie verflixt. Das Material war super, aber wenn der Körper nichts hergibt, ist das bei den weichen Bedingungen noch schwieriger.” Unterweger bestreitet noch die WM-Rennen über 10 km Skating am Dienstag sowie 30 km klassisch am Samstag nächster Woche. “Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen aufbauen kann.”

Die Zeit bis zum 10er verbringt sie in Klagenfurt mit ihrem Freund Tobias Habenicht, mit dem sie eine eigene Trainingszelle bildet. Im ORF-Interview kritisierte die 28-Jährige die ihrer Meinung nach zu zentrale Ausrichtung des Verbandes im Langlauf auf Teresa Stadlober. Deren Vater Alois Stadlober, im ÖSV der für den Langlauf verantwortliche Sportliche Leiter sowie Ehemann von ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, wies die Kritik bestimmt zurück.