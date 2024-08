Mühevoller Auftaktsieg für ÖBV-Männer bei 3×3-EM in Wien

Von: apa

Die österreichischen 3×3-Basketballer haben bei der Heim-EM im Wiener Prater ihr Auftaktspiel gegen Außenseiter Aserbaidschan nur mit großer Mühe und einigem Glück 20:18 gewonnen. Dadurch stehen sie aber schon im Viertelfinale, weil die Aseris gegen die Niederlande davor 9:21 unterlegen waren. Die Olympiasieger aus den Niederlanden sind am Freitagabend (21.20 Uhr) der zweite Gegner der Österreicher in ihrer Vorrunden-Dreiergruppe.

Gegen Aserbaidschan starteten die Gastgeber im Stadion auf der Kaiserwiese mit 7:0 stark, mussten in der engen Schlussphase aber noch zittern. “Wir waren am Ende zu unentschlossen, aber wir stehen fix im Viertelfinale. Es ist jetzt viel Druck weg, ich hoffe, wir können jetzt ein bisschen freier spielen”, sagte Nico Kaltenbrunner. In der ersten K.o.-Runde treffen die Österreicher auf Spanien, Deutschland oder das topgesetzte Serbien. Die ÖBV-Frauen hatten sich am Donnerstag für das Viertelfinale qualifiziert, in dem sie am Samstag gegen Frankreich spielen.