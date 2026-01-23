Aktuelle Seite: Home > Sport > Müller bei Olympia-Generalprobe in Oberhof Zweiter
Jonas Müller in Oberhof knapp hinter Felix Loch Zweiter

Müller bei Olympia-Generalprobe in Oberhof Zweiter

Freitag, 23. Januar 2026 | 13:41 Uhr
Jonas Müller in Oberhof knapp hinter Felix Loch Zweiter
APA/APA/dpa/Archivbild/Martin Schutt
Schriftgröße

Von: apa

Jonas Müller hat das direkte Duell der beiden Saisondominatoren im Rodel-Weltcup am Freitag in Oberhof verloren. Bei der Generalprobe für die Olympischen Spiele musste sich der dreifache Saisonsieger Müller nur dem Deutschen Felix Loch um 0,089 Sekunden geschlagen geben. Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl bestätigten mit den Rängen fünf und sechs ebenfalls ihre Olympia-Nominierungen. Für Loch war es der vierte Saisonsieg.

Österreich stand damit in allen sieben Weltcup-Einsitzer-Rennen der Männer in dieser Saison auf dem Podest. Es folgte noch die Entscheidung im Frauen-Einsitzer, bei dem es nach Lauf eins durch Lisa Schulte vor Hannah Prock sogar eine ÖRV-Doppelführung gibt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
135
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
48
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
46
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
34
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Kommentare
34
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 