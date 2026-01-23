Müller bei Olympia-Generalprobe in Oberhof Zweiter

Von: apa

Jonas Müller hat das direkte Duell der beiden Saisondominatoren im Rodel-Weltcup am Freitag in Oberhof verloren. Bei der Generalprobe für die Olympischen Spiele musste sich der dreifache Saisonsieger Müller nur dem Deutschen Felix Loch um 0,089 Sekunden geschlagen geben. Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl bestätigten mit den Rängen fünf und sechs ebenfalls ihre Olympia-Nominierungen. Für Loch war es der vierte Saisonsieg.

Österreich stand damit in allen sieben Weltcup-Einsitzer-Rennen der Männer in dieser Saison auf dem Podest. Es folgte noch die Entscheidung im Frauen-Einsitzer, bei dem es nach Lauf eins durch Lisa Schulte vor Hannah Prock sogar eine ÖRV-Doppelführung gibt.