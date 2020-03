Nach Absage von Kranjska-Gora-Rennen Kilde Gesamtsieger

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist der Weltcup der alpinen Ski-Herren am Wochenende in Kranjska Gora abgesagt worden. Damit ist die Saison beendet. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde steht erstmals als Gewinner der großen Kristallkugel fest. Das Riesentorlauf- und Slalom-Kristall geht an seinen Landsmann Henrik Kristoffersen.

Von: apa