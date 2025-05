Nach Eispanne: Deutschland weiter auf WM-Viertelfinalkurs

Von: APA/sda/dpa

Deutschland hat auch das dritte Spiel bei der Eishockey-WM für sich entschieden. Auf das 6:1 gegen Aufsteiger Ungarn und das 4:1 gegen Kasachstan ließen die Deutschen am Dienstag einen 5:2-Erfolg gegen Norwegen folgen. Gesprächsstoff gab aber vor allem ein Loch im Eis in der provisorischen Eishockey-Arena in Herning.

Ein tiefes Loch nahe der Bande führte gleich zweimal zu längeren Spielunterbrechungen. Zunächst mussten die Teams vorzeitig in die erste Drittelpause geschickt werden, später wurde das Spiel im zweiten Abschnitt erneut gestoppt, bis die Eismeister die beschädigte Fläche instand gesetzt hatten. Nun warten auf die Deutschen Duelle mit den Top-Nationen Schweiz, USA und Weltmeister Tschechien.

In der Österreich-Gruppe A feierte Lettland den zweiten Sieg. Die Balten bezwangen Slowenien 5:2. Die Slowenen warten damit weiter auf den ersten Punktgewinn seit dem Aufstieg.