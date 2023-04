Nadal-Antreten bei French Open immer fraglicher

Rafael Nadal möchte bei den French Open ab 28. Mai auf seinen 15. Titel losgehen, doch ob er antreten kann, wird immer fraglicher. Der 36-jährige Spanier hat nun auch für das Masters-1000-Turnier in Madrid absagen müssen, wie er am Donnerstag verlautbart hat. Grund ist eine nach wie vor nicht ausgeheilte Hüftverletzung, die Nadal im Zuge der Australian Open erlitten hat.

Nach Indian Wells, Miami und Monte Carlo sowie Barcelona muss er damit ein weiteres wichtiges Turnier sausen lassen. “Ursprünglich hätten es sechs bis acht Wochen Regenerationsphase sein sollen und jetzt halten wir bei 14”, meinte Nadal in einem Video auf seinen Social-Media-Konten. “Die Wahrheit ist, dass die Situation so ist, wie wir sie nicht erwartet haben”, gestand der 22-fache Major-Sieger. Man habe alle medizinischen Anweisungen befolgt, aber es habe sich nicht entwickelt wie prognostiziert. “Wir sind jetzt in einer schwierigen Situation.”

Zwar möchte Nadal unbedingt in Roland Garros dabei sein, optimistisch klingt er aber nicht. “Die Verletzung ist immer noch nicht ausgeheilt und ich kann nicht so trainieren wie ich es muss, um bei Turnieren anzutreten.” Einen Zeitplan für ein Comeback kann er aktuell nicht nennen.