Nadal bezwingt Zverev und zieht ins Rom-Halbfinale ein

Rafael Nadal ist im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Rom die Revanche gegen Alexander Zverev geglückt. Der Spanier bezwang den Deutschen eine Woche nach der Niederlage in Madrid in zwei Sätzen 6:3,6:4. Nadal zeigte in den wichtigen Momenten sein bestes Tennis und ließ bei zehn Breakchancen nur einen Service-Verlust zu. Im Halbfinale trifft der neunfache Rom-Sieger Nadal auf den US-Amerikaner Reilly Opelka, der den Argentinier Federico Delbonis 7:5,7:6 (2) besiegte.

Das Viertelfinale zwischen Stefanos Tsitsipas und dem Serben Novak Djokovic musste am frühen Abend bei 6:4,2:1 für den Griechen wegen Regens unterbrochen und schließlich vertagt werden. Die Partie wird nun am Samstag auf dem Center Court um 11.00 Uhr fortgesetzt, zeitgleich startet auf dem Grand Stand mit dem Match des italienischen Dominic-Thiem-Bezwingers Lorenzo Sonego gegen den Russen Andrej Rublew das vierte Viertelfinale. Die beiden Sieger treffen um 18.30 Uhr aufeinander.

Im Frauen-Turnier musste Ashleigh Barty im Viertelfinale gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff bei einer 6:4,2:1-Führung wegen einer Blessur am rechten Arm aufgeben. Die australische Weltranglistenerste dürfte nun um die Teilnahme der in gut zwei Wochen beginnenden French Open bangen. Nach der Partie gab sie an, wegen muskulären Problemen nicht mit 100 Prozent servieren zu können. “Es ist wichtig, auf meinen Körper zu hören, da es in zwei Wochen in ein Grand Slam geht”, sagte Barty.